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REGNUM
REGNUM

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
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В Совфеде напомнили о штрафах для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

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Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

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Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет17 сентября в 01:59
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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