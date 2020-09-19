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REGNUM
REGNUM

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока – 2»

Известия00:18
RT на русском

В Совфеде оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русском04:04
Газета.Ru

В бундестаге назвали риски при отказе от «Северного потока - 2»

Газета.Ru04:48
Life.ru

В Совфеде напомнили о штрафах для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

Life.ru06:04
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
REGNUMвчера в 15:38
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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