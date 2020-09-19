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REGNUM
REGNUM

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
Life.ru

В Совфеде напомнили о штрафах для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

Life.ru06:04
RT на русском

В Совфеде оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русском04:04
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока – 2»

Известия00:18
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
Газета.Ru

В бундестаге назвали риски при отказе от «Северного потока - 2»

Газета.Ru04:48
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47

В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостей07:53
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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Атлантическое командование НАТО начало функционировать в Норфолке в США

Вашингтон, 17 сентября 2020, 23:26 — REGNUM Новое оперативное Атлантическое командование Североатлантического альянса начало функционировать в городе Норфолке в американском штате Вирджиния, сообщает 17 сентября пресс-служба военного блока НАТО.
REGNUM17 сентября в 16:26
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