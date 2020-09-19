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REGNUM
REGNUM 

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
RT на русском

В Совфеде оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русском04:04
Газета.Ru

В бундестаге назвали риски при отказе от «Северного потока - 2»

Газета.Ru04:48
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока – 2»

Известия00:18
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
Комсомольская правда

В Германии оценили риски остановки проекта «Северный поток – 2»

Комсомольская правда00:31
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
REGNUMвчера в 13:04
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Грузинский политик назвал местью России вылет «Динамо» из Лиги Европы

Бывший депутат парламента Грузии Леван Бердзенишвили заявил, что страна счастлива победе тбилисского "Локомотива" над московским "Динамо" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Газета.Ru03:31

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос17 сентября в 07:55
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новостивчера в 08:50
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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