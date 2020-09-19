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REGNUM
REGNUM

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
Газета.Ru

Немецкий депутат перечислил риски при отказе от «Северного потока - 2»

Газета.Ru01:36
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока – 2»

Известия00:18
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
Life.ru

В ФРГ рассказали о многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства «Северного потока — 2»

Life.ru22:35
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
Комсомольская правда

В Германии оценили риски остановки проекта «Северный поток – 2»

Комсомольская правда00:31

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов.
Ведомостивчера в 13:32
2

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет17 сентября в 01:59
54

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Чем закончился сериал «Игра на выживание»

На протяжении всего сериала героев постоянно сталкивали друг с другом, создавая им такие условия для обитания, где вместо сильной команды на первый план выходили сильные игроки, которые в прямом смысле давили слабых.
Вокруг ТВвчера в 04:02