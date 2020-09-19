В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
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Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
С чего всё началось
Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»
Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
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