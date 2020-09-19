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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.В источнике
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РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.
РИА Новости21:47
Подробнее о событии
Газета.Ru

Немецкий депутат перечислил риски при отказе от «Северного потока - 2»

Газета.Ru01:36
Говорит Москва

В Германии назвали риски остановки строительства «Северного потока-2»

Говорит Москва01:17
РИА Новости

Немецкий депутат оценил риски остановки проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости21:47
Известия

Немецкий депутат оценил риск остановки «Северного потока — 2»

Известия00:18
Lenta.ru

В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru22:37
РЕН ТВ

Немецкий депутат оценил риски остановки «Северного потока - 2»

РЕН ТВ22:00
Комсомольская правда

В Германии оценили риски остановки проекта «Северный поток – 2»

Комсомольская правда00:31

Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК01:38
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