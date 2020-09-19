Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток — 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. "Северный поток" – это не немецкий и не российский проект.

РИА Новости 21:47