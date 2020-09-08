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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике рассказал «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам». Кроме того, депутат также предположил, что полный отказ в достройке газопровода сильно подпортит репутацию правительства Германии.В источнике
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ТАСС

В Бундестаге опасаются роста цен на газ при остановке реализации «Северного потока - 2»

ТАСС06:21
Парламентская газета

В бундестаге опасаются исков от частных компаний при остановке реализации «Северного потока — 2»

Парламентская газета06:42
Lenta.ru

Остановку «Северного потока-2» назвали опасной для Германии

Lenta.ru02:15
Комсомольская правда

В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»

Комсомольская правда03:28
Московский Комсомолец

В Германии назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Московский Комсомолец02:49
News.ru

ФРГ предупредили о миллиардных потерях из-за остановки СП-2

News.ru04:58
РИА Новости

В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

РИА Новости00:52

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Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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161.ruвчера в 14:40
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