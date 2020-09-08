В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»
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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике рассказал «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам». Кроме того, депутат также предположил, что полный отказ в достройке газопровода сильно подпортит репутацию правительства Германии.В источнике
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