Глава комитета бундестага по экономике и энергетике рассказал «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам». Кроме того, депутат также предположил, что полный отказ в достройке газопровода сильно подпортит репутацию правительства Германии.