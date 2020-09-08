В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
В Кремле исключили возможность контактов с оппозицией Белоруссии
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Путин удивился, что в Приангарье из 116 соцобъектов восстановлены 26
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5
В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
Мария Колесникова порвала паспорт при пересечении границы с Украиной
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»
В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»
В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»
Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике рассказал «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам». Кроме того, депутат также предположил, что полный отказ в достройке газопровода сильно подпортит репутацию правительства Германии.В источнике
Подробнее о событии
В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»
Комсомольская правда03:28