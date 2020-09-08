Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике рассказал «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам». Кроме того, депутат также предположил, что полный отказ в достройке газопровода сильно подпортит репутацию правительства Германии.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Бундестаге опасаются роста цен на газ при остановке реализации «Северного потока - 2»

ТАСС06:21
News.ru

ФРГ предупредили о миллиардных потерях из-за остановки СП-2

News.ru04:58
Lenta.ru

Остановку «Северного потока-2» назвали опасной для Германии

Lenta.ru02:15
Телеканал 360°

Германия назвала ошибкой возможную остановку проекта «Северный поток — 2»

Телеканал 360°03:08
Московский Комсомолец

В Германии назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

Московский Комсомолец02:49
Комсомольская правда

В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2»

Комсомольская правда03:28
РИА Новости

В бундестаге назвали возможную остановку «Северного потока — 2» ошибкой

РИА Новости00:52

Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать на Украину к своей сестре, сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с господином Лукашенко.
Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре
Коммерсантъ06:36
1

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:57
1,5K

В Кремле исключили возможность контактов с оппозицией Белоруссии

«Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — цитирует «Коммерсант» заявление Пескова.
Новые Известия06:31
4

В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
Свободная Пресса05:42
10

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
101

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
692

Компактвэн Mitsubishi Xpander превратили в гоночный болид

Под скорлупой однообъемника скрывается техника и шасси гоночного седана Mitsubishi Lancer Evolution X. Чтобы вписаться в требования класса AP4, турбомотору 4B11T уменьшили рабочий объем с 2,0 до 1,6 л (сокращен ход поршня), хотя и в этой конфигурации он выдает 350 л.с. и 556 Нм.
KDPConsulting.ru03:00