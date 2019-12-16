Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

С текстом документа ознакомился RT. Так, депутаты отмечают, что около 6 млн русскоязычных людей живут в Германии, однако русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.
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с чего всё началось

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания. С текстом документа ознакомился RT.
RT на русском00:10

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Русский язык должны учить 6 млн человек в Германии. А в Латвии запустили «марш света» в защиту наших

Царьград01:54

Депутаты в ФРГ подняли вопрос о ситуации с русским языком

Известия00:42

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в ФРГ

Life.ru00:51

В Германии подняли вопрос о ситуации с русским языком в школах

REGNUM01:10

Депутаты бундестага потребовали разъяснить ситуацию с русским языком в Германии

Московский Комсомолец00:38

В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе

Комсомольская правда00:30

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

RT на русском00:10
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Общество

Определены регионы для вывоза московского мусора

Газета.Ru 02:51
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран

Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Lenta.ru 03:50
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Политика

Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
RT на русском 02:30
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Вести.Ru 02:54
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

РБК 03:28
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия

Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье

РИА Новости 03:56
Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.
ТАСС 02:27
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
РБК вчера в 17:00
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Путин расширил территорию налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
BFM.ru вчера в 07:18
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Происшествия

Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Lenta.ru 02:35
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю

Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Российская газета вчера в 03:29
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Происшествия

Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа

Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.
РБК 03:36
Общество

Малышева ответила на сообщения о недопуске в Россию ее соведущего

По данным издания, Малышева лично приехала в аэропорт и требовала пропустить соведущего, однако в итоге Гандельман вернулся в Израиль.
РБК 03:45
Общество

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Коммерсантъ 02:22
Общество

В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику

Газета Кемерова 02:24
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