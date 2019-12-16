Политика
RT на русскомВ бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
С текстом документа ознакомился RT. Так, депутаты отмечают, что около 6 млн русскоязычных людей живут в Германии, однако русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.
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с чего всё началось
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания. С текстом документа ознакомился RT.RT на русском00:10
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Депутаты бундестага потребовали разъяснить ситуацию с русским языком в Германии
Московский Комсомолец00:38
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