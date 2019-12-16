Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

С текстом документа ознакомился RT. Так, депутаты отмечают, что около 6 млн русскоязычных людей живут в Германии, однако русский язык в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.
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с чего всё началось

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания. С текстом документа ознакомился RT.
RT на русском00:10

Подробнее о событии

Русский язык должны учить 6 млн человек в Германии. А в Латвии запустили «марш света» в защиту наших

Царьград01:54

В Германии подняли вопрос о ситуации с русским языком в школах

REGNUM01:10

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

RT на русском00:10

Депутаты в ФРГ подняли вопрос о ситуации с русским языком

Известия00:42

Депутаты бундестага потребовали разъяснить ситуацию с русским языком в Германии

Московский Комсомолец00:38

В Германии подняли вопрос об изучении русского языка в школе

Комсомольская правда00:30

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в ФРГ

Life.ru00:51
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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 14 декабря в 12:18
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Российская газета 02:06
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днем

Воронежский губернатор Александр Гусев сделал 31 декабря выходным днем в регионе, а субботу, 28 декабря, рабочим.
ТК Звезда 01:27
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Вести ФМ вчера в 12:25
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Происшествия

На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека

На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
РБК вчера в 23:57
Футбол

Игнашевич оценил переход российского футбола на систему «осень-весна»

Шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Евро-2008 Сергей Игнашевич считает, что из-за перехода на систему футбольного сезона «осень-весна» надо строить новые стадионы с раздвигающейся крышей.
Известия вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику из-за второго ребенка

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко категорически против, чтобы родители заводили еще одного малыша.
Мойка78 13 декабря в 19:52
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
РИА Новости 02:24
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Глава Приангарья поручил ускорить ликвидацию последствий паводка

REGNUM 02:30
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru вчера в 07:47
Музыка

Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве

Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».
iReactor вчера в 18:51
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Коммерсантъ 02:22
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
ПРАЙМ 02:13
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

Названы востребованные в 2020 году профессии

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Lenta.ru 00:33
Политика

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
REGNUM 00:12
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Гаджеты

Оснащение смартфонов Oppo A91 и A8 рассекречено

Goroday.ru вчера в 02:32
Общество

Кратковременное голодание приносит пользу человеку

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
Русская Планета 00:52
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