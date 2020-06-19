Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Общество На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 311

Спорт Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 707

Здоровье В Хакасии число случаев коронавируса за неделю выросло в 1,2 раза Число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза — как в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае.

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня. 58

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 79

Общество На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата» Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. 1

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 7

Футбол «Боруссия» потеряла двух форвардов до конца сезона Нападающие менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа и Маркус Тюрам не помогут команде до конца сезона.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. 8

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 854

Космос SpaceX построит плавучий космодром SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле. 11

Политика Болтон: Трамп обещал Ким Чен Ыну подумать над отменой санкций ООН Американский президент Дональд Трамп на встрече в Сингапуре в 2018 году говорил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что открыт для отмены санкции ООН в отношении Северной Кореи и готов думать над этим, пишет Reuters со ссылкой на выдержку из неопубликованной книги экс-помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Общество В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр "За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 67