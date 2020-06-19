Политика
RT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Футбол
«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Встреча 30-го тура чемпионата Испании по футболу между "Севильей" и "Барселоной" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 18:18
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Общество
На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Спорт
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
News.ru вчера в 04:11
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Здоровье
В Хакасии число случаев коронавируса за неделю выросло в 1,2 раза
Число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,2 раза — как в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском и Красноярском крае.
ИА Хакасия 07:15
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия 22:48
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Общество
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
РИА Новости 20:04
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Футбол
«Боруссия» потеряла двух форвардов до конца сезона
Нападающие менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа и Маркус Тюрам не помогут команде до конца сезона.
Спорт-Экспресс 21:24
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль 08:28
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
Футбол
«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
Bobsoccer 14:08
Политика
Болтон: Трамп обещал Ким Чен Ыну подумать над отменой санкций ООН
Американский президент Дональд Трамп на встрече в Сингапуре в 2018 году говорил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что открыт для отмены санкции ООН в отношении Северной Кореи и готов думать над этим, пишет Reuters со ссылкой на выдержку из неопубликованной книги экс-помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Аргументы и Факты 21:04
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Общество
В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр
"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
Газета.Ru 20:09
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Происшествия
Гибель рыбы в Волге. Мертвые толстолобики всплыли у Маркса
В Волге у Маркса Саратовской области плавают десятки мертвых толстолобиков.
Четвертая Власть 03:24
Наука
Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Специалисты Онкологического центра университета Техасса утверждают – риск смерти от онкологических заболеваний повышается на 82% в случае сидячего образа жизни.
ToDay News Ufa 14:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками
Российская газета вчера в 04:35