Политика
RT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
Здоровье
Областную клиническую больницу в Омске закрыли из-за коронавируса
В Омске на карантин по коронавирусу закрыли все отделения областной клинической больницы.
Пишет Омск 03:36
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Кино
Опубликованы первые кадры мультфильма Миядзаки в 3D
РЕН ТВ вчера в 13:47
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Футбол
«Ахмат» переиграл «Крылья Советов» в Самаре
Сегодня матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса Covid-19, чемпионат России по футболу.
Вестник Кавказа вчера в 13:44
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Футбол
ФК «Сочи» извинился за шутку над «Ростовом» со школьником в болоте
ФК «Сочи» 19 июня в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Основной состав «Ростова» сейчас на карантине, поэтому в Сочи поехали юноши и игроки из состава молодежки.
Кубань 24 03:30
Происшествия
В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса
В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.
Газета.Ru вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте по горячим следам. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике Коми.
Пятый канал 03:38
Общество
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Армия и оружие
Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку неподалеку от берегов страны.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
Общество
Плачь и смотри: истории пар, которые решились на секс втроем — они нарушили главное табу, но остались довольны
НГС вчера в 22:30
Армия и оружие
В Пекине оценили ситуацию на китайско-индийской границе
Инфорос 17 июня в 05:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Здоровье
В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42