Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Депутат Бундестага предложил отказаться от «Северного потока - 2»

РЕН ТВ10:45

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русском12:14

Меркель призвали отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости11:28

Германию призвали отказаться от «Северного Потока-2» из-за убийства Хангошвили

Lenta.ru11:26

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока - 2»

Газета.Ru13:49

Депутат Бундестага призвал отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства в Берлине

ТАСС10:30

Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»

News.ru10:26
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 10:38
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Футбол

Уткин: как теперь быть Кокорину? Ударить чиновника — срок, гасить пацанов — премиальные

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал хет-трик нападающего "Сочи" Александра Кокорина в матче с "Ростовом" (10:1).
Чемпионат 16:49
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
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Армия и оружие

Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16

Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие

В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
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Футбол

Президент «Сочи» высказался о разгроме «Ростова»

Президент "Сочи" Борис Ротенберг порассуждал о домашнем матче 23-го тура чемпионате России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru 19:00
Здоровье

Мясников назвал признаки опасной головной боли

Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия 18:38
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Общество

Минкомсвязь отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вновь отложило намеченные на субботу, 20 июня, плановые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 11:36
Общество

Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
6,1K
Здоровье

В ВОЗ заявили о «научном прорыве» в лечении коронавируса

Mossovetinfo.ru – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, заявил о «научном прорыве» в лечении коронавируса.
Моссовет 17 июня в 02:15
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Политика

В США рассказали о новом соглашении по вооружениям

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 17:58
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Финансы

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
1,6K
Музыка

Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
News.ru вчера в 08:18
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
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Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
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Политика

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости вчера в 12:10
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
3,9K
Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
100
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
81
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру вчера в 02:27
10K
Футбол

Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Музыка

Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

ИА InterMedia 05:08
Футбол

Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»

Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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