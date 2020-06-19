Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

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