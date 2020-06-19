Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 13:49

Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 10:26

Меркель призвали отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:28

Германию призвали отказаться от «Северного Потока-2» из-за убийства Хангошвили

Lenta.ruвчера в 11:26

Депутат Бундестага предложил отказаться от «Северного потока - 2»

РЕН ТВвчера в 10:45

Депутат Бундестага призвал отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства в Берлине

ТАССвчера в 10:30

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 12:14
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Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
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В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19

Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
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Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
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Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом.
News.ru 01:27
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Путин написал статью о Второй мировой войне

«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
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Общество

В России стартовала приемная кампания в вузы

До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Происшествия

Под Саратовом два человека погибли при пожаре

В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

REGNUM 01:57
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Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
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Плющенко хочет провести бой с Навальным

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
Pravda.Ru 18 июня в 05:31
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
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Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Футбол

Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу

Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс вчера в 07:46
Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
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Общество

МЧС предупредило о грозе в Москве

Известия 01:02
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Общество

Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня

В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград вчера в 16:26
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Общество

В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
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Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина

Руководитель фонда Зеленый Сахалин Александр Иванов рассказал astv.ru, что люди видели не косатку, а именно белокрылую морскую свинью.
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Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
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Здоровье

Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов

Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru вчера в 11:29
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В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 18 июня в 03:11
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