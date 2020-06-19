Политика
RT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Политика
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
Происшествия
В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Политика
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
Союзное Вече вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом.
News.ru 01:27
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
Общество
В России стартовала приемная кампания в вузы
До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Единоборства
Плющенко хочет провести бой с Навальным
Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о том, что готов провести бой с Алексеем Навальным.
Pravda.Ru 18 июня в 05:31
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Футбол
Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу
Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс вчера в 07:46
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
Известия 01:02
Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград вчера в 16:26
Общество
В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
Происшествия
Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина
Руководитель фонда Зеленый Сахалин Александр Иванов рассказал astv.ru, что люди видели не косатку, а именно белокрылую морскую свинью.
АСТВ 01:34
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Здоровье
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru вчера в 11:29
Происшествия
В России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей
Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
RT на русском 01:31
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 18 июня в 03:11