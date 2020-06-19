Политика
RT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Политика
Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
Владимира Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне.
Эхо Москвы 15:03
Общество
Краснов назвал самые коррумпированные регионы России
Генпрокуратура России назвала самые коррумпированные регионы страны.
Народные новости 17 июня в 23:04
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь
Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
Lenta.ru 13:59
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Футбол
Арташес Арутюнянц: Эти ребята – будущие чемпионы
Президент ФК «Ростов» оценил сегодняшнюю игру наших парней.
ФК Ростов 15:17
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Шоу-бизнес
38-летний DJ Smash впервые стал отцом
18 июня ди-джей, композитор и музыкальный продюсер Андрей Ширман, известный под псевдонимом Dj Smash, впервые стал отцом.
Woman.ru 06:06
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
Компания BMW сократит 6 тыс. рабочих
Известно, что компания BMW собирается сократить порядка 6 тысячи рабочих мест.
32CARS.ru 15:24
Общество
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы.
Lenta.ru 14:48
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Экономика
Оборот сферы общественного питания России в мае упал на 52%
Москва, 19 июня 2020, 21:41 — REGNUM Оборот предприятий общественного питания в Российской Федерации в мае 2020 года упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 14:41
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20