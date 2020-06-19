Политика
RT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Аксенов пригласил российских туристов в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых в республику.
Piter.tv 10:04
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Здоровье
В Астрахани работают лучшие врачи России
Второе место в номинации «Лучший психиатр» заняла заведующая наркологическим отделением № 2, врач-психиатр-нарколог областного наркологического диспансера Валерия Овдиенко.
Астраханские новости 11:42
Общество
В России разрешат приходить на пляж без маски
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
Политика
Путин рассказал о подарках от своих внуков
Аргументы и Факты 11:14
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Здоровье
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня
Сегодня, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 11:53
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Политика
National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Вашингтон, 18 июня 2020, 21:35 — REGNUM В четверг, 18 июня, в американском журнале National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная событиям Второй мировой войны и современному осмыслению этих событий.
REGNUM вчера в 14:35
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Политика
Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал пост о своем отношении к голосованию по поправкам в Конституцию, который за два часа набрал 370 тысяч лайков.
ЗакC.Ру 12:18
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Здоровье
Чувашия может приступить к первому этапу снятия ограничений
Главное, что называется, "не сорваться" на первом этапе, и не вернуться к прежним запретам.
ГТРК Чувашия 11:14
Фигурное катание
Туктамышева порадовала подписчиков солнечным фото
Спорт-Экспресс 10:23
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке автомобилей
Новые автомобили вчера в 05:55
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
ТАСС 11:16
Происшествия
В Новосибирске загорелся автомобиль Mitsubishi Legnum
Сегодня, 19 июня, в Новосибирске загорелся автомобиль. Местом происшествия стал Железнодорожный район.
Atas.info 11:13
Технологии
Минкомсвязь сократила список сайтов для доступного интернета
Число сайтов, участвующих в эксперименте "доступный интернет" сократилось до 371. Обновленный список размещен на сайте министерства.
Российская газета 11:35