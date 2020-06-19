Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». Об этом он заявил в интервью Bild.
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В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

RT на русском12:14

Меркель призывают отказаться от «Северного потока - 2»

Вести.Ru11:54

Депутат Бундестага призвал отказаться от «Северного потока-2» из-за убийства в Берлине

ТАСС10:30

Германию призвали отказаться от «Северного Потока-2» из-за убийства Хангошвили

Lenta.ru11:26

Депутат Бундестага предложил отказаться от «Северного потока - 2»

РЕН ТВ10:45

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости11:28

Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»

News.ru10:26
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых в республику.
Piter.tv 10:04
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Политика

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
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Здоровье

В Астрахани работают лучшие врачи России

Второе место в номинации «Лучший психиатр» заняла заведующая наркологическим отделением № 2, врач-психиатр-нарколог областного наркологического диспансера Валерия Овдиенко.
Астраханские новости 11:42
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догузова заявила, что туристический сезон в России может открыться с 1 июля.
REGNUM 07:15
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Политика

Путин рассказал о подарках от своих внуков

Аргументы и Факты 11:14
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Политика

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
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Здоровье

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня

Сегодня, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 11:53
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Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
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Политика

National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Вашингтон, 18 июня 2020, 21:35 — REGNUM В четверг, 18 июня, в американском журнале National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина, посвященная событиям Второй мировой войны и современному осмыслению этих событий.
REGNUM вчера в 14:35
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний 05:00
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
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Футбол

Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Транспорт

В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском

1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Политика

Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал пост о своем отношении к голосованию по поправкам в Конституцию, который за два часа набрал 370 тысяч лайков.
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Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
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Чувашия может приступить к первому этапу снятия ограничений

Главное, что называется, "не сорваться" на первом этапе, и не вернуться к прежним запретам.
ГТРК Чувашия 11:14
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Фигурное катание

Туктамышева порадовала подписчиков солнечным фото

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Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке автомобилей

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Общество

ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
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Происшествия

В Новосибирске загорелся автомобиль Mitsubishi Legnum

Сегодня, 19 июня, в Новосибирске загорелся автомобиль. Местом происшествия стал Железнодорожный район.
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Минкомсвязь сократила список сайтов для доступного интернета

Число сайтов, участвующих в эксперименте "доступный интернет" сократилось до 371. Обновленный список размещен на сайте министерства.
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