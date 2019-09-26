Политика
ИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолец01:17
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Общество
Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы
По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.
ТАСС вчера в 09:11
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество
МЧС предупредило об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября нынешнего года курильщиков будут привлекать к ответственности за курение на балконах квартир в случае возникновения пожара.
Мойка78 вчера в 22:43
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»
Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.
Bimru.ru вчера в 08:48
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Футбол
Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
ToDay News Ufa 02:17
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс вчера в 13:42
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20