Политика
ИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолец01:17
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Театры
Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе
28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Футбол
Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Футбол
«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»
Советский спорт 14:29
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ
«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00