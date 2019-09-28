Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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Почему в бундестаге вновь подняли вопрос о снятии санкций ЕС с России

RT на русском14:28

В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций

Московский Комсомолец01:17

Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России

РИА Новости09:06

Пушков отреагировал на призыв депутатов Бундестага снять санкции с России

Газета.Ru09:47

Пять лет немецких анти-российских санкций: Пришло время сделать первый шаг

Новостной фронт10:58

Первый шаг: немецкие депутаты выступили против антироссийских санкций

РЕН ТВ00:28

Члены нескольких фракций Бундестага призвали к ослаблению антироссийских санкций

ТАССвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Театры

Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе

28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Футбол

Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Футбол

«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

Советский спорт 14:29
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Гаджеты

Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре

Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Происшествия

Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов

Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора

Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил

Спорт-Экспресс 09:06
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

Игромания.ру 08:01
Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Музыка

Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда

Актуальные Новости 09:31
Общество

Определены победители первого тура конкурса «Учитель года»

News.ru 14:52
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Футбол

Карпин рассказал о состоянии новичка «Ростова» Мамаева

ТАСС 12:28
Происшествия

На горящей в Сахалинской области плавбазе произошел хлопок

Известия 14:00
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ

«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00
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