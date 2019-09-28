Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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Пять лет немецких анти-российских санкций: Пришло время сделать первый шаг

Новостной фронт10:58

В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций

Московский Комсомолец01:17

Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России

РИА Новости09:06

Пушков отреагировал на призыв депутатов Бундестага снять санкции с России

Газета.Ru09:47

В Совфеде оценили позицию немецких депутатов по антироссийским санкциям

RT на русском09:38

Первый шаг: немецкие депутаты выступили против антироссийских санкций

РЕН ТВ00:28

Члены нескольких фракций Бундестага призвали к ослаблению антироссийских санкций

ТАССвчера в 11:15
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Культура

Назначены дата и место прощания с Марком Захаровым

Взгляд.ру 10:19
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Политика

В Госдуме рассказали о возможном ответе на невыдачу виз делегатам в ООН

Ответные меры Москвы на невыдачу американских виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН могут также касаться визовых ограничений, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 12:45
Политика

WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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В октябре астероид уничтожит Землю

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Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Экономика

Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома

Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
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Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
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В продажу поступили недорогие 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Astera вчера в 11:54
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«Ростов» объявил о переходе Павла Мамаева

"Ростов" заключил контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который отбывал наказание в колонии за две драки в октябре прошлого года, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 11:27
Музыка

Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда

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Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете

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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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Андрей Бочаров предложил Александра Блошкина на пост спикера облдумы

Глава региона предложил рассмотреть кандидатуру Александра Блошкина на пост спикера облдумы VI созыва.
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Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
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Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР.
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Перенесенный запуск «Протона-М» состоится в первой половине октября

РЕН ТВ 25 сентября в 16:47
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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