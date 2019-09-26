Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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Почему в бундестаге вновь подняли вопрос о снятии санкций ЕС с России

RT на русском14:28

Пять лет немецких анти-российских санкций: Пришло время сделать первый шаг

Новостной фронт10:58

Первый шаг: немецкие депутаты выступили против антироссийских санкций

РЕН ТВ00:28

Пушков отреагировал на призыв депутатов Бундестага снять санкции с России

Газета.Ru09:47

В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций

Московский Комсомолец01:17

Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага снять санкции с России

РИА Новости09:06

Члены нескольких фракций Бундестага призвали к ослаблению антироссийских санкций

ТАССвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Шварценеггер обнародовал фото с сыном в шинели офицера МВД РФ

NewInform 16:45
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Экономика

Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Происшествия

В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

REGNUM 19:24
Политика

Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена

Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США

По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Армия и оружие

В Сирии начнет работу новая судоремонтная мастерская

Слово и Дело 26 сентября в 12:26
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ 04:14
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости вчера в 13:16
Армия и оружие

Сирия требует вывода войск США и Турции

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM 17:41
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском 19:40
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Происшествия

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Спорт

Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке

Чемпионат 15:34
Кино

Экранизацию Uncharted может снять режиссёр «Бамблби»

Студия надеется, что он снимет многострадальную экранизацию Uncharted.
Игромания.ру 14:01
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Петербургский дневник 12:51
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС 11:25
Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Гаджеты

Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
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