Политика
ИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолец01:17
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Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».
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На «хрущевской» ферме в США открыли статую в честь 60-летия его визита
Копия знаменитой статуи "Перекуем мечи на орала" была открыта в субботу на ферме Росуэлла Гарста, штат Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, сообщил РИА Новости по телефону исполнительный директор заповедника "Уайтрок" Дэн Гудал.
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Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова
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Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
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Курт Волкер со скандалом уходит в отставку
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Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
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Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне преуспевающая бизнесвумен Евгения Феофилактова в одиночку воспитывает 6-летнего сына Даниэля, в котором буквально души не чает.
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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
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Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес отыграл полный матч. «Аякс» набрал 20 очков и на данный момент занимает первое место.
Спорт-Экспресс 15:46