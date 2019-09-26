Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы. Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году.
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В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций

Московский Комсомолец01:17

В бундестаге призвали ослабить санкции против России

Газета.Ru04:58

Меркель последняя, кто держится за антироссийские санкции в Берлине

Новостной фронт03:55

В бундестаге призвали к «первому шагу» в снятии санкций с России

RT на русском05:57

Депутаты бундестага призвали «сделать первый шаг» в снятии санкций с России

РИА Новостивчера в 23:49

Первый шаг: немецкие депутаты выступили против антироссийских санкций

РЕН ТВ00:28

Члены нескольких фракций Бундестага призвали к ослаблению антироссийских санкций

ТАССвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика

Курт Волкер со скандалом уходит в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
ИА REX вчера в 21:00
Культура

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Московский Комсомолец 07:02
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Кино

Житель Липецка создал самый лучший комикс про Винни-Пуха

News.ru 05:59
Технологии

Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Космос

NASA отправит на Титан робота-трансформера

28.09.2019 Спутник Сатурна – Титан – давно привлекает внимание ученых.
Портал Поиск 05:32
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Культура

Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Реальное время 03:30
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Политика

Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
РИА Новости 04:38
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

Известия 03:59
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Футбол

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Футбол

Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Космос

Японский грузовой корабль «Конотори-8» начал стыковку с МКС

Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором. Сама стыковка при этом займет несколько часов.
ТАСС 07:30
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о тайном толстом телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в прессе информацию о специальном мобильном телефоне Владимира Путина, который он якобы использует вне стен Кремля и который толще обычных аппаратов.
Lenta.ru 04:30
Армия и оружие

США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии

Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Общество

В Верхней Туре открыли построенную по нацпроекту набережную

Российская газета 02:53
Общество

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Наука

В России разработали новый способ восстановления оксида графена

Российские ученые из межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана изобрели способ локального контролируемого восстановления оксида графена с помощью лазерного излучения.
Индикатор вчера в 13:25
Теннис

Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в Италии

Российская теннисистка Мария Шарапова и экс-первая ракетка мира Марат Сафин встретились в Италии.
GoTennis.ru 01:53
Здоровье

Использование стиральной машины может угрожать здоровью

Во время использования эконом режима стиральная машина не уничтожает опасные для человека бактерии, выяснили ученые.
ФедералПресс 07:08
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров

Как сообщается, новинка является бюджетной модификацией известной модели Toyota Land Cruiser 200.
Car.ru 04:56
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

РИА Новости 04:12
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
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