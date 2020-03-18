Коронавирус
РИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.Известиявчера в 17:01
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Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
Политика
Против России: Украина и США организуют «газовую революцию»
Киев, 17 марта 2020, 15:04 — REGNUM На Украине вновь заявили о скорой реализации некоего «большого геополитического проекта» с закупками американского газа с целью «уменьшить влияние России на Европу».
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Фигурное катание
30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа
Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Энергетика
Цена на нефть упала ниже 29 долларов
Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В Самаре выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Самаре, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Хоккей
КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина
Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Общество
В Марий Эл введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На территории республики с 17 марта введен режим повышенной готовности.
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
В распоряжении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР), которое было подписано 16 марта, говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников комитета в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Армия и оружие
В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция
В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
Общество
В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах
Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон
Закон о поправке в Конституцию РФ соответствует Основному закону, такое заключение вынес КС РФ. Об этом сообщается на сайте суд.
Кино
Джеймс Ганн ответил на вопрос, кого из созданных героев любит больше всего
У режиссера Джеймса Ганна в Instagram спросили, какие из созданных им персонажей для него самые любимые.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Общество
На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.