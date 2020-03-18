Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.
Известиявчера в 17:01

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В бундестаге объяснили идею снять санкции с РФ из-за коронавируса

РЕН ТВ00:57

«Известия»: депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

ТАССвчера в 22:42

В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:22

Депутат из ФРГ счел актуальной тему снятия санкций с России из-за вируса

РБКвчера в 22:35

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:16

В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19

RT на русскомвчера в 22:37

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Известиявчера в 19:24
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Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта

Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
РБК 01:24
Политика

Против России: Украина и США организуют «газовую революцию»

Киев, 17 марта 2020, 15:04 — REGNUM На Украине вновь заявили о скорой реализации некоего «большого геополитического проекта» с закупками американского газа с целью «уменьшить влияние России на Европу».
REGNUM вчера в 08:04
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.
Моя Москва.онлайн 01:14
Общество

Путин наградил Ротенберга званием героя труда

Муксун.fm вчера в 07:22
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Фигурное катание

30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Спорт-Экспресс вчера в 03:03
Энергетика

Цена на нефть упала ниже 29 долларов

Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 14:29
Здоровье

В Самаре выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Самаре, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
СОВА вчера в 10:51
Хоккей

КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина

Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Ярновости вчера в 02:27
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera 16 марта в 16:07
Общество

В Марий Эл введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На территории республики с 17 марта введен режим повышенной готовности.
Глава Республики Марий Эл вчера в 12:10
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Общество

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

В распоряжении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР), которое было подписано 16 марта, говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников комитета в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru 16 марта в 16:31
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие

В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция

В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Общество

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Известия 00:56
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 16 марта в 05:48
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 16 марта в 14:22
Политика

Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон

Закон о поправке в Конституцию РФ соответствует Основному закону, такое заключение вынес КС РФ. Об этом сообщается на сайте суд.
Московский Комсомолец 16 марта в 09:41
Кино

Джеймс Ганн ответил на вопрос, кого из созданных героев любит больше всего

У режиссера Джеймса Ганна в Instagram спросили, какие из созданных им персонажей для него самые любимые.
Popcornnews.ru вчера в 10:20
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 16 марта в 16:12
Общество

На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Piter.tv вчера в 15:11
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