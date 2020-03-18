Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

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Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия»: депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

ТАССвчера в 22:42

В бундестаге призвали снять санкции с России для борьбы с COVID-19

RT на русскомвчера в 22:37

Депутат из ФРГ счел актуальной тему снятия санкций с России из-за вируса

РБКвчера в 22:35

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:16

В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:22

В бундестаге ФРГ обсудят снятие санкций против РФ из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:56

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Известиявчера в 19:24
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Общество

В России начнут проводить платные тесты на коронавирус

Москва, 17 марта 2020, 12:19 — REGNUM Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019.
REGNUM вчера в 05:19
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Происшествия

В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ

Российская газета вчера в 08:55
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Наука

В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Российский Вестник 16 марта в 15:04
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия

Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Российская газета вчера в 05:34
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Армия и оружие

Сверхманевренность F-22 попала на видео

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Футбол

Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
iReactor вчера в 20:27
Кино

В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке

Телеканал 360° вчера в 20:08
Культура

Международный кинофестиваль в Якутске перенесли

Как сообщила через свой телеграм-канал вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, проведение международного кинофестиваля переносится.
Якутия Daily вчера в 23:29
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru вчера в 12:40
Единоборства

Емельяненко высказался о переносе боя с Исмаиловым

Газета.Ru вчера в 06:17
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Политика

Байден победил на праймериз во Флориде, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии, уверенно выиграл праймериз во Флориде, прогнозирует телеканал CNN.
РИА Новости вчера в 20:17
Игры

Симулятор дальнобойщика «SnowRunner» отправит геймеров в грязь и снег

Автомобильный симулятор «SnowRunner», который отправит вас в морозную пустыню для борьбы со снегом, грязью и водой на грузовиках, выглядит неплохо.
Ридус вчера в 18:53
Футбол

Федерация футбола Испании против повальной проверки игроков на коронавирус

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал намерение Ла Лиги проверить игроков всех профессиональных клубов первого и второго дивизионов на коронавирус.
Матч ТВ вчера в 23:43
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Путешествия

Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.
ФАН вчера в 21:13
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Общество

В Оренбургской области введён режим повышенной готовности

На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 15:52
Футбол

Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Москва 24 16 марта в 22:30
Игры

«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог

Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.
Городской портал Новый Нижний вчера в 03:00
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
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