Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.
Известиявчера в 17:01

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Косачёв оценил призыв немецкого депутата снять санкции с России

RT на русском02:42

В бундестаге объяснили идею снять санкции с РФ из-за коронавируса

РЕН ТВ00:57

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Известиявчера в 19:24

«Известия»: депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

ТАССвчера в 22:42

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:16

В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:22

Антироссийские санкции предложили снять в Германии

Телеканал 360°00:44
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Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Здоровье

Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
РИА Новости 16 марта в 12:03
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Политика

МИД: Попытки нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал

Резюмируя, официальный представитель МИД заявила, что любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму на этом фоне заведомо обречены на провал.
Российская газета 04:32
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Политика

Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве

Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
РИА Новости 03:30
Кино

Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке

Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
NewInform 04:06
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Lenta.ru 01:41
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Здоровье

Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
News-24.ru 15 марта в 06:14
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

РИА Новости 01:40
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Московский Комсомолец 04:07
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
РИА Новости 16 марта в 08:01
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru вчера в 04:00
Общество

«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца

Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 03:04
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме

Пожар в доме в Елецком районе Липецкой области стал причиной гибели трех человек.
ТАСС 03:42
Авто

Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Тарантас Ньюс 16 марта в 00:34
Футбол

Лахиялов: «У нас что, коронавирус только на стадионах бывает?»

Коронавирус показал, насколько мы ничтожны в этом мире.
Евро-футбол.ру вчера в 17:00
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
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