В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.

с чего всё началось

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

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