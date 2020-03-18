Коронавирус
РИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.Известиявчера в 17:01
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Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Политика
МИД: Попытки нарушить стабильность в Крыму заведомо обречены на провал
Резюмируя, официальный представитель МИД заявила, что любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму на этом фоне заведомо обречены на провал.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Политика
Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта
Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Общество
«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца
Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме
Пожар в доме в Елецком районе Липецкой области стал причиной гибели трех человек.
Авто
Названо подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Футбол
Лахиялов: «У нас что, коронавирус только на стадионах бывает?»
Коронавирус показал, насколько мы ничтожны в этом мире.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Экономика
Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.