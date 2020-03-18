Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

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Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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с чего всё началось

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага. Там отметили, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Депутат из ФРГ счел актуальной тему снятия санкций с России из-за вируса

РБКвчера в 22:35

В бундестаге объяснили идею снять санкции с РФ из-за коронавируса

РЕН ТВ00:57

«Известия»: депутаты Бундестага заявили о необходимости снятия санкций с России

ТАССвчера в 22:42

Косачёв оценил призыв немецкого депутата снять санкции с России

RT на русском02:42

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:16

В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:22

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Известиявчера в 19:24
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Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Газета.Ru 02:59
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

282 россиянина вывезены из Ташкента в Москву спецбортом «Аэрофлота»

"Аэрофлот" вывез спецрейсом из Ташкента в Москву в среду 282 россиян, изъявивших желание вернуться в Россию после того, как Узбекистан из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановил транспортное сообщение со всеми странами.
ТАСС 02:44
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Здоровье

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса вводят на Сахалине

В Сахалинской области вводят режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
АСТВ 02:43
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Женатому Жигунову приписывают роман с копией Анастасии Заворотнюк

Женатому российскому режиссеру и популярному актеру Сергею Жигунову приписывают новый роман с практически точной копией актрисы Анастасию Заворотнюк - журналисткой Викторией Ворожбит.
Ugpressa.ru вчера в 17:21
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 16 марта в 01:57
Общество

Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу

Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16 марта в 16:02
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного

Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
Lenta.ru вчера в 23:17
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Чемпионат вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
iReactor вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru вчера в 13:08
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика

Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Компания 02:15
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 10:46
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки

В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Пенза-взгляд вчера в 12:45
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Футбол

УЕФА официально сообщил о переносе Евро на 2021 год

В УЕФА официально подтвердили перенос Евро-2020 на 2021 год. Об этом в своем Twitter сообщил аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport вчера в 09:03
Общество

В Башкирии наладили производство многоразовых медицинских масок

Сегодня утром, 18 марта, на брифинге Минздрава Республики Башкорстан было озвучено, что на территории Башкирии с сегодняшнего дня на базе швейных мастерских будут производиться многоразовые марлевые медицинские маски.
Piter.tv 01:52
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
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