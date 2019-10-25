Армия и оружие
RT на русскомВ бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
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с чего всё началось
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. С таким обращением в адрес немецкого правительства выступили депутаты Левой партии. Сам документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.RT на русском01:54
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