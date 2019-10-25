Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
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с чего всё началось

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. С таким обращением в адрес немецкого правительства выступили депутаты Левой партии. Сам документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.
RT на русском01:54

Подробнее о событии

В бундестаге Германии назвали войска США помехой в отношениях с Россией

Московский Комсомолец03:04

В Германии депутаты призвали вывести американские войска из страны

REGNUM04:06

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Взгляд.ру03:05

Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии

РИА Новости05:40

В Германии захотели избавиться от солдат и бомб США

Lenta.ru02:56

Немецкие депутаты призвали вывести американские войска из Германии

Известия02:52

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

RT на русском01:54
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Политика

Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ

В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Коммерсантъ 05:48
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня вчера в 07:30
Политика

Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе

RT на русском 06:03
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Автоспорт

Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

После аннулирования результатов, показанных Даниэлем Риккардо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Японии, Даниил Квят переместился в итоговом протоколе гонки с 12-го места на 10-е и, таким образом, заработал одно зачетное очко.
Motorsport.com Россия 23 октября в 16:55
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29
Происшествия

В Англии найден грузовик с 39 трупами

RT на русском 23 октября в 04:59
Происшествия

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Российская газета 07:29
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США применить силу против Турции

В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, «если это будет необходимо», однако Вашингтон «предпочел бы мир войне».
Дума ТВ 22 октября в 03:11
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Культура

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Lenta.ru 06:17
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
Политика

На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок

Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Экономика

Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
Политика

Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой

Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Российская газета 01:36
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Наука

Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика 22 октября в 07:07
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах

На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
РБК 00:00
Здоровье

Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

Вести.Ru вчера в 20:14
Общество

Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Армия и оружие

Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.
Московский Комсомолец 06:22
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