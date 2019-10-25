Армия и оружие
Взгляд.руВ бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
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с чего всё началось
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. С таким обращением в адрес немецкого правительства выступили депутаты Левой партии. Сам документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.RT на русском01:54
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