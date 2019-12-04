Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Глава комитета бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 23:25

Бундестаг: позиция Украины по «Северному потоку - 2» неприемлема

Вести.Ruвчера в 20:44

В Германии предупредили Украину о риске остаться без помощи Европы

URA.Ruвчера в 22:24

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Известиявчера в 21:56

В ФРГ могут принять меры против США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 21:17

В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 22:27

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 20:18
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Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском вчера в 14:27
Технологии

«Ростелеком» расставит приманки для хакеров

Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
КП - Благовещенск вчера в 23:06
Политика

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Кино

Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Моя Москва.онлайн 02 декабря в 04:53
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Общество

В России разрешили онлайн-продажу ювелирных украшений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений.
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 06:53
Экономика

Депутаты приняли многомиллиардный бюджет Южно-Сахалинска на 2020 год

Напоминаем, в 2020 году доход областного центра составит 28 464 000 000 рублей (в 2019 году — 32 миллиарда), из них 15 880 000 000 рублей предоставит область, 12 584 000 000 город заработает сам, причем больше половины (51 процент) — это налог на доход физических лиц.
Сахалин.Инфо 00:14
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Общество

Россияне потратят 10 тыс. рублей на новогодний стол

Солидарность вчера в 02:51
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport 02 декабря в 09:17
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
Известия вчера в 23:52
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Футбол

Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Чемпионат вчера в 16:56
Армия и оружие

В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ru вчера в 14:23
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец вчера в 14:46
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Кино

Адмиралтецы увидят «33 слова о дизайне»

Сегодня в 17:00, на ЛенДоке покажут киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России.
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 02 декабря в 04:55
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