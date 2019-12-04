Политика
РИА НовостиВ бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Глава комитета бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»
Коммерсантъвчера в 23:25
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