Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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с чего всё началось

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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Российский рестайлинговый Hyundai Solaris выгодно отличается от китайского аналога Hyundai Verna, вышедшего в продажу в октябре этого года.
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WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
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Армия и оружие

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Сербия досрочно получила четыре российских вертолета Ми-35М

Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
ТК Звезда 02 декабря в 10:23
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РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
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Общество

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Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

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Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак

Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
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Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
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40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

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В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
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