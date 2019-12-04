Политика
РИА НовостиВ бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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с чего всё началось
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.РИА Новостивчера в 20:18
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Глава комитета Бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»
Коммерсантъвчера в 23:25
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Политика
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В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Армия и оружие
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В середине ноября 2019 года российские ВКС осуществили в Арктике первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
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Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне
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Армия и оружие
Сербия досрочно получила четыре российских вертолета Ми-35М
Сербия получила четыре российских транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
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РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России
Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на тяжелую работу и скромные служебные квартиры
Петров считает, что идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Здоровье
Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак
Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
Политика
Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Происшествия
В Саратове автобус врезался в столб, 11 человек пострадали
Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, в среду врезался в столб, в результате пострадали 11 человек, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
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Шоу-бизнес
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Политика
Китай выразил США протест из-за законопроекта по уйгурам
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В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Общество
В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ
В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.