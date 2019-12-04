Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости». По его словам, американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику.

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

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