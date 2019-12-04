Политика

ИзвестияИзвестияВ бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости». По его словам, американцев не должно касаться, как Берлин формирует свою энергетическую политику.
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Германия раскритиковала позицию Украины по «Северному потоку-2»

Lenta.ru01:42

В Госдуме оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»

RT на русском02:18

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Известиявчера в 21:56

Клаус Эрнст: американцев не касается энергетическая политика Германии

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Глава комитета Бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 23:25

В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 22:27

В ФРГ раскритиковали действия Украины и США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru02:01
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Хабаровские школьники написали итоговое сочинение

При написании сочинения школьники могли пользоваться орфографическим словарем.
PROkhab.ru 00:06
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Политика

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
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В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
Культура

Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем.
ФАН 03:27
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Общество

Газированные напитки в России могут стать менее сладкими

Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.
Газета.Ru 02:20
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
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Что надеть на Марсе: NASA показало скафандр для «красной планеты»

В модели OCSS (Orion Crew Survival System) астронавт будет находиться внутри космического корабля, а в скафандре xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — выходить в открытый космос и на поверхность Луны.
РБК 02:01
Авто

В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы

АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
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40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
Комсомольская правда вчера в 14:00
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Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Новые смартфоны Huawei обошлись без американских компонентов

Huawei начала выпуск смартфонов без американских комплектующих.
BFM.ru 03:07
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру вчера в 16:59
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В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
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Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
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Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
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Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»

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Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
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Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
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ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
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