Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
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с чего всё началось

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новостивчера в 20:18

Подробнее о событии

Глава комитета Бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»

Коммерсантъвчера в 23:25

В бундестаге раскритиковали политику Украины по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 22:27

Бундестаг: позиция Украины по «Северному потоку - 2» неприемлема

Вести.Ruвчера в 20:44

В Германии могут ввести контрмеры на санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:50

В ФРГ могут принять меры против США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 21:17

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Известиявчера в 21:56

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 20:18
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Технологии

Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10

Компания Microsoft среди пользователей с лицензионной «семеркой» или «восьмёркой» бесплатно распространяла Windows 10 до декабря 2017 года.
Astera 01 декабря в 12:26
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru вчера в 02:52
Политика

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
Российская газета вчера в 16:02
Политика

Президенты России и Сербии сегодня встретятся в Сочи

Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибудет в Россию с рабочим визитом.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Общество

«Почта России» начала продавать лекарства в своих отделениях

«Почта России» запустила пилотный проект по открытию аптек в отделениях почтовой связи.
Политическая Экспертиза 00:59
Кино

Кадры со съемок «Аватара 2» появились в сети

Кадр со съемочной площадки создатели культового фильма опубликовали на официальном Twitter-аккаунте.
Privet-Rostov.ru 02 декабря в 02:01
Политика

Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° вчера в 17:57
Армия и оружие

Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной

"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
ТАСС вчера в 19:44
Политика

Пушков посмеялся над планами Украины по возвращению Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о намерениях украинских политиков привлечь США и НАТО к возвращению Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 21:00
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 01 декабря в 14:53
Происшествия

В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий

Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:00
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Российская газета вчера в 23:44
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Общество

В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.
РБК вчера в 20:38
Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости 02 декабря в 12:40
Шоу-бизнес

Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой

Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Мойка78 вчера в 16:26
Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру 02 декабря в 10:42
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