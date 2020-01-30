Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
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В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

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