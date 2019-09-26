Политика
Lenta.ruВ бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Против санкций также выступил исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.
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Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Политика
Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.
RT на русском 26 сентября в 13:15
Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Космос
Специалисты рассказали о мощнейшей геомагнитной буре
Большинство исследователей считают самой мощной геомагнитной бурей ту, которая произошла в сентябре 1959 года.
Goroday.ru вчера в 17:35
Космос
Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути
Rusargument вчера в 06:35
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Культура
Продюсеры «Холостяка» опровергли участие Гуфа в шоу
News.ru вчера в 13:47
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel.
РЕН ТВ 04:13
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Происшествия
В Якутии столкнулись два теплохода
RT на русском 01:28
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Политика
Швейцария организовала встречу с главой МИД Грузии
26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке произошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани.
News-24.ru вчера в 08:15
Футбол
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
28 сентября стала известна зарплата российского полузащитника Павла Мамаева, который, по информации СМИ, уже подписал контракт с "Ростовом".
ProstoProSport 04:20
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Роман 44-летнего актера Брэдли Купера с одной из самых эксцентричных певиц в мире, 33-летней Леди Гагой, оказался одной из самых громких и обсуждаемых тем года.
Труд вчера в 16:35
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39