По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Против санкций также выступил исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.

В бундестаге выступили против антироссийских санкций

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