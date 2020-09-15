Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

Вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").
РИА Новости09:42
Подробнее о событии
Ведомости

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ведомости10:13
РИА Новости

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

РИА Новости09:42
РЕН ТВ

Бундестаг назвал «огнем по своим» санкции против РФ из-за Навального

РЕН ТВ08:57
Газета.Ru

В бундестаге сравнили антироссийские санкции с огнем по своим

Газета.Ru09:19
Национальная служба новостей

В Бундестаге призвали подключить Россию к анализу тестов Навального в ФРГ

Национальная служба новостей09:15
Взгляд.ру

В Германии возможные санкции из-за Навального назвали «огнем по своим»

Взгляд.ру09:12
News.ru

Депутат ФРГ объяснил, почему выступает против санкций ЕС по делу Навального

News.ru09:21

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
747

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
2

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
1,8K

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
26