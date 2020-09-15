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Ведомости
Ведомости

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

Вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").
РИА Новости09:42
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RT на русском

В бундестаге выступили против антироссийских санкций из-за Навального

RT на русском13:14
Взгляд.ру

В Германии возможные санкции из-за Навального назвали «огнем по своим»

Взгляд.ру09:12
РИА Новости

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

РИА Новости09:42
Газета.Ru

В бундестаге сравнили антироссийские санкции с огнем по своим

Газета.Ru09:19
Национальная служба новостей

В Бундестаге призвали подключить Россию к анализу тестов Навального в ФРГ

Национальная служба новостей09:15
Ведомости

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ведомости10:13
РЕН ТВ

Бундестаг назвал «огнем по своим» санкции против РФ из-за Навального

РЕН ТВ08:57

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Плющенко: с Трусовой индивидуально работает хореограф Большого театра

С двукратной победительницей юниорских мировых первенств Александрой Трусовой индивидуально работает хореограф Большого театра Марина Акелькина, рассказал тренер фигуристки Евгений Плющенко.
РИА Новости14:32