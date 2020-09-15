Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».

С чего всё началось В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим Вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые"). РИА Новости 09:42