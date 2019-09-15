Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

с чего всё началось

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Происшествия В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Шоу-бизнес Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.

Единоборства Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Происшествия Немецкую бомбу времен ВОВ обнаружили на дереве в Крыму Немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны нашли висящей на дереве в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 14 сентября.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Происшествия Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Политика Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.

Футбол Божович: взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что готов принять в команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.