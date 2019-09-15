Политика

RT на русскомRT на русскомВ бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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Депутат бундестага заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика "голубого топлива", заявил РИА Новости глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
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