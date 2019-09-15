Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа, сообщает РИА "Новости" По его словам, об этом говорит решение, принятое судом Евросоюза по газопроводу Opal, которое носит политический характер.

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

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