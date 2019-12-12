Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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с чего всё началось

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новостивчера в 19:05

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В Германии признали капитуляцию Меркель перед США

URA.Ruвчера в 21:35

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

RT на русском02:00

«Они и так оккупированы»: Пользователи поспорили с немецким депутатом о «капитуляции» Меркель перед США

Царьград00:49

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:26

В ФРГ обнаружили «капитуляцию» перед США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru02:37

В Германии заявили о капитуляции перед США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 21:21

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 19:05
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Происшествия

После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
РБК 03:18
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Кино

Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

Ранее в августе в Warner Bros. сообщили, что съемки четвертой "Матрицы" начнутся в 2020 году.
Интерфакс 02:29
Политика

Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Общество

Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российская газета 03:30
Политика

В Британии начались выборы в парламент

В Великобритании начались внеочередные парламентские выборы, которые решат будущее Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv вчера в 01:32
Общество

Россияне массово испугались увольнений

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Известия вчера в 18:28
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
РИА Новости 03:42
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Политика

В России отмечают День Конституции

Главный и основной закон Российского государства был принят 26 лет назад – 12 декабря 1993 года.
Астрахань FM 03:16
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — на 12

На Московской бирже на 12:07 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копейки, валюты стоят 63,62 и 70,46 рубля соответственно.
Банки.ру 10 декабря в 04:30
Финансы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:55
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Форпост Северо-Запад вчера в 08:33
Авто

Kia Stinger новой генерации пойман на тестах

Ранее в Сети появилась информация о том, что автопроизводитель пока не решил судьбу нового Kia Stinger, в том числе его рестайлинга, но на днях фотошпионам в Южной Корее удалось поймать новинку в свой объектив.
SpeedMe вчера в 16:45
Политика

В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
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