Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Читать в источнике
Комментировать199
с чего всё началось

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новостивчера в 19:05

Подробнее о событии

В Германии заявили о капитуляции перед США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 21:21

В ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:53

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:26

В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 22:21

В Германии признали капитуляцию Меркель перед США

URA.Ruвчера в 21:35

«Они и так оккупированы»: Пользователи поспорили с немецким депутатом о «капитуляции» Меркель перед США

Царьград00:49

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

REGNUM вчера в 16:08
Здоровье

О чем врачи вам не говорят: что нужно знать о раке

Даже если рак у больного обнаружат, врачи могут скрыть от него диагноз.
Утро.ru вчера в 12:43
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS для старых устройств

Apple без каких-либо предупреждений выпустила iOS 12.4.4 для старых устройств, которые остались без возможности обновления до iOS 13.
The GEEK 10 декабря в 14:57
Общество

В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»

В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
Общественное телевидение России 01:06
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАСС вчера в 16:25
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Газета.Ru 00:41
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru 00:26
Хоккей

Силовой прием года: Овечкин уложил на лед судью

Матч завершился победой команды из столицы США со счетом 3:2. Встреча навсегда запомнится судье Джону Макизааку, который пропустил силовой прием от капитана "Столичных" Александра Овечкина.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
News.ru вчера в 21:31
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Интермонитор.ру 10 декабря в 15:55
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM вчера в 07:16
Происшествия

Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

RT на русском вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста 10 декабря в 23:30
Здоровье

Названы болезни, о которых говорит повышенное газообразование

Повышенное газообразование наблюдается при гастрите, язвенной болезни, колите, атонии и непроходимости кишечника, а также пищевой аллергии.
Московский Комсомолец вчера в 23:29
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
Инфорос вчера в 03:19
Общество

Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США

Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Эхо Москвы вчера в 12:01
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Происшествия

Депздрав объяснил причину увольнения заведующей роддомом № 27

Увольнение заведующей роддомом № 27 при ГКБ имени Спасокукоцкого Марины Сармосян никак не связано в возбужденным в ее отношении уголовным делом о халатности.
Вечерняя Москва 10 декабря в 11:09
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное