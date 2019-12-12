Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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с чего всё началось

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новостивчера в 19:05

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В ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:53

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:26

В Германии признали капитуляцию Меркель перед США

URA.Ruвчера в 21:35

В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 22:21

В Германии заявили о капитуляции перед США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 21:21

Меркель капитулировала? В АдГ заявили, что правительство Германии в вопросе «Северного потока - 2» «подчинилось США»

Царьградвчера в 19:58

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 19:05
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
РБК вчера в 10:59
Происшествия

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
ТАСС вчера в 22:28
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Футбол

Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

После игры на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем.
Чемпионат вчера в 23:15
Технологии

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

Военное обозрение вчера в 08:21
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК вчера в 01:30
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости 10 декабря в 20:05
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Здоровье

Детей из новых посёлков Челябинска не прикрепляют к больнице

В проблемной ситуации оказались жители новых пригородных посёлков, относящихся к Сосновскому району: «Белый Хутор», «Залесье», «Вишневая горка» и близлежащих.
Челябинск Сегодня вчера в 00:19
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

Четырнадцать районов Сахалинской области накроет метель

Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона.
АСТВ вчера в 23:14
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Происшествия

В Перу перехватили подлодку с тонной кокаина на борту

Субмарина с более чем тонной кокаина на борту была перехвачена ВМС Перу в территориальных водах страны.
Известия вчера в 22:19
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru вчера в 11:17
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru вчера в 00:21
Авто

Какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды.
RT на русском 10 декабря в 23:00
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru вчера в 13:02
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 06:22
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира 10 декабря в 02:15
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv вчера в 01:32
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета вчера в 03:00
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 10 декабря в 05:50
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