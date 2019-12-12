Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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с чего всё началось

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новости19:05

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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

РИА Новости19:05

Меркель капитулировала? В АдГ заявили, что правительство Германии в вопросе «Северного потока - 2» «подчинилось США»

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Life.ru22:09

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News.ru21:45
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