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В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
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Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15
RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
Известия

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Известиявчера в 16:26
News.ru

В Германии заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 14:42

В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.ру21 сентября в 03:10
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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