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В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15
RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
Известия

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 16:26
News.ru

В Германии заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 14:42

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Газета.Ruвчера в 16:45
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РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета по этике наказать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о возможном снятии команды с чемпионата.
RT на русскомвчера в 16:22

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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Путин назвал Устав ООН главным источником международного права

Президент России рассказал о своем видении роли организации в современном мире, ее возможной реформе, главных вызовах, стоящих перед мировым сообществом, и о предложениях Москвы по их решению.
Газета.Ruвчера в 14:32
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08