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В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

Планы США по созданию коалиции против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

Планы США создать коалицию против "Северного потока — 2" свидетельствуют о расколе в Европейском союзе, заявил РИА Новости депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 15:07
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RT на русском

В бундестаге заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:04
Известия

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 16:26
Газета.Ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:15
Российская газета

В Германии заявили о расколе в ЕС из-за «Северного потока-2»

Российская газета17:54
Московский Комсомолец

Депутат бундестага сообщил о расколе ЕС из-за «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 16:27
Lenta.ru

В Евросоюзе рассказали о расколе из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 15:09
РИА Новости

В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 15:07

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Из-за пандемии коронавируса уменьшился выброс СО2 в атмосферу Земли

В дни мировой пандемии коронавируса выбросы углерода в атмосферу Земли сократились на 8%. Это удалось установить благодаря исследованию, которое провели ученые Технологического института Карлсруэ (Германия).
Новый Веквчера в 08:47
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ruвчера в 06:00

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
REGNUM21:42
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Вучич назвал причину подписания соглашения по Косово в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании главы США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 11:19
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47

Продлен арест фигурантам дела о беспорядках на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд продлил на месяц и 24 дня арест предполагаемым активным участникам беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил представитель суда Александр Воронин.
Интерфаксвчера в 09:14