Экономика
REGNUMВ бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
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Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Политика
Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню
В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
Политика
The Economist назвал Узбекистан страной года
Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
Наука
Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу
Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Экономика
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Политика
Путин заявил о готовности продлить договор СНВ-3
Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжаются.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин назвал фундаментальную ошибку при создании СССР
Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в Москве, назвал Владимира Ильича Ленина революционером, а также обратил внимание на больные точки Советского Союза.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии
Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Политика
Путин поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора
Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на большой пресс-конференции поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов, а также информированию граждан.
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Культура
«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре
Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Политика
В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
Штаты поверили в собственную исключительность, и поэтому пользуются угрозами, шантажом и санкциями – такого мнения придерживается председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный.