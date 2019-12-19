В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Политика Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".

Политика The Economist назвал Узбекистан страной года Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.

Наука Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Экономика Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Политика Путин заявил о готовности продлить договор СНВ-3 Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжаются.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Политика Путин назвал фундаментальную ошибку при создании СССР Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в Москве, назвал Владимира Ильича Ленина революционером, а также обратил внимание на больные точки Советского Союза.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Общество Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей «Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.

Финансы Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.

Культура «Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.