Экономика

REGNUMREGNUMВ бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
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На Украине правительство блокировало расходы: дыра в бюджете — $1,6 млрд

REGNUM04:50

В госбюджете Украины закончились деньги

Expert.ru05:03
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Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
ТАСС 05:34
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год

Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Телепрограмма 17 декабря в 05:28
Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
REGNUM 04:59
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин назвал хорошей идею строительства дороги в Грузию через Чечню

В ходе большой пресс-конференции глава государства заявил, что Москва рассматривает возможность строительства высокоскоростной трассы до Грузии через Чечню.
iReactor 05:16
Политика

The Economist назвал Узбекистан страной года

Журнал The Economist в своей ежегодной номинации "страна года" назвал Узбекистан государством, совершившим наибольший прорыв благодаря проведенным реформам.
ТАСС 03:09
Наука

Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу

Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
N+1 вчера в 14:02
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Происшествия

Ил-76 с отказавшим двигателем совершил посадку в Жуковском

Известия 05:01
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Политика

Путин заявил о готовности продлить договор СНВ-3

Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что переговоры о продлении договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжаются.
iReactor 05:22
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Футбол

Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра

Lenta.ru 04:30
Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Pro Город Самара 04:15
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

Путин назвал фундаментальную ошибку при создании СССР

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая сегодня проходит в Москве, назвал Владимира Ильича Ленина революционером, а также обратил внимание на больные точки Советского Союза.
ПолитРоссия 05:25
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

«Газпром» начал переговоры в Берлине с представителями Германии

Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Известия 05:19
Общество

Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Известия 04:45
Политика

Путин поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора

Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на большой пресс-конференции поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов, а также информированию граждан.
Общероссийский Народный Фронт 05:19
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 69,59 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,48 копейки - до 69,5877 рубля, курс доллара - на 5,48 копейки - до 62,5283 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:53
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Политика

В Госдуме ответили на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»

Штаты поверили в собственную исключительность, и поэтому пользуются угрозами, шантажом и санкциями – такого мнения придерживается председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный.
Капитал страны 03:59
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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