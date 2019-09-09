Экономика

ФедералПрессФедералПрессВласти решили, куда вложить пенсионные накопления россиян

Государству могут разрешить инвестировать пенсионные накопления россиян в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). Это следует из дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, которую уже одобрили Минстрой, Минфин, Минэкономики, Центробанк и госкорпорация Дом.РФ.
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с чего всё началось

Госкорпорации подпишут на ипотеку

Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.
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