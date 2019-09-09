Экономика
ФедералПрессВласти решили, куда вложить пенсионные накопления россиян
Государству могут разрешить инвестировать пенсионные накопления россиян в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). Это следует из дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, которую уже одобрили Минстрой, Минфин, Минэкономики, Центробанк и госкорпорация Дом.РФ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.Коммерсантъвчера в 18:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Энергетика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Транспорт
Несколько столичных улиц перекроют из-за осеннего велофестиваля
Вечерняя Москва 06:11
Кино
«Оно 2» возглавил российский прокат
Газета.Ru 04:56
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01
Политика
МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP.
Коммерсантъ 05:34
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Общество
Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке
Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:58
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Нидерланды осуждают выдачу свидетеля по MH17 России
Правительство Нидерландов высказало сожаление о том, что Владимир Цемах оказался в списке обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября, сообщает CNN-News18.
Красная весна 07 сентября в 11:57
Энергетика
Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине
В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
ИА Новороссия 06:27
Футбол
Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда
Сарри сообщил португальцу, что он ждет от него более 40 мячей.
Матч ТВ 06:48
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 20 подешевел накануне выхода Mate 30
Перед анонсированием новых смартфонов Huawei Mate 30 китайская компания уменьшила стоимость гаджетов Mate 20 на 70 долларов.
UfacityNews.ru 05:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Экономика
Китай увеличил импорт мяса птицы из России
Единый банк 05:27
Политика
Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел
В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой.
Ведомости 05:40
Экономика
Глава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Причиной отставки стали результаты внутреннего аудита в компании Nissan, которые выявили мошенническую схему, с помощью которой Саикава смог существенно завысить размер премии.
Quto.ru 00:35
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Театры
Марка Захарова выписывают из больницы
Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47
Политика
ЦИК Абхазии объявил Рауля Хаджимба избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.
Евразия Daily 05:33
Наука
В Петербург на открытие Менделеевского съезда приехал Дмитрий Медведев
Peterburg2.ru 07:42
Авто
Названы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Экономика
Экспорт из Германии растет, несмотря на торговые конфликты в мире
Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.
REGNUM 04:25
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала странные игры ее мужа с годовалой дочерью
Кудрявцева показала странные игры ее мужа с годовалой дочерью Телеведущая опубликовала умилительное видео с Игорем Макаровым и Машей.
Экспресс газета 06:35