Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации. Это, по расчетам чиновников, позволит привлечь в ИЦБ около 7 трлн руб.

с чего всё началось

Государству могут разрешить инвестировать пенсионные накопления россиян в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ). Это следует из дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, которую уже одобрили Минстрой, Минфин, Минэкономики, Центробанк и госкорпорация Дом.РФ.

Энергетика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

Экономика Россия увеличила выпуск золота в I полугодии Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.

Политика МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг нового поколения Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения, сообщает AFP.

Общество Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.

Общество Крупнейший круизный лайнер впервые пришвартовался во Владивостоке Самый большой круизный лайнер Spectrum of the Seas впервые пришвартовался в России, во Владивостоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Политика Нидерланды осуждают выдачу свидетеля по MH17 России Правительство Нидерландов высказало сожаление о том, что Владимир Цемах оказался в списке обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября, сообщает CNN-News18.

Энергетика Партия Зеленского пообещала снизить цены на газ на Украине В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.

Футбол Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда Сарри сообщил португальцу, что он ждет от него более 40 мячей.

Гаджеты Флагман Huawei Mate 20 подешевел накануне выхода Mate 30 Перед анонсированием новых смартфонов Huawei Mate 30 китайская компания уменьшила стоимость гаджетов Mate 20 на 70 долларов.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Политика Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Экономика Глава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала Причиной отставки стали результаты внутреннего аудита в компании Nissan, которые выявили мошенническую схему, с помощью которой Саикава смог существенно завысить размер премии.

Происшествия Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Театры Марка Захарова выписывают из больницы Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.

Политика ЦИК Абхазии объявил Рауля Хаджимба избранным президентом Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.

Авто Названы спецификации нового Toyota RAV4 для РФ Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.

Экономика Экспорт из Германии растет, несмотря на торговые конфликты в мире Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.