Политика
ПолитРоссияБелорусский ОМОН и автозаки прибыли в центр Минска
Колонна автобусов с силовиками ОМОН и значительное количество автозаков выдвинулись в центр белорусской столицы с базы в микрорайоне Уручье.
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с чего всё началось
Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.ТАСС05:09
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