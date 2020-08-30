Значительные число солдат внутренних войск и бойцов ОМОН стянули 30 августа к Дому правительства на площади Независимости в центре белорусской столицы, где сегодня оппозиция планирует проведение акции протеста, сообщает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Колонна автобусов с силовиками ОМОН и значительное количество автозаков выдвинулись в центр белорусской столицы с базы в микрорайоне Уручье.

Белорусский ОМОН и автозаки прибыли в центр Минска

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