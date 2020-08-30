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РБК
РБК

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Колонна выдвинулась рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков

Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию. 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы.
ТАСС02:16
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Газета.Ru

В центр Минска стягиваются колонны силовиков и спецтехники

Газета.Ru03:00
Известия

В центр Минска направили колонны из спецтехники и автобусов с силовиками

Известия03:03
Московский Комсомолец

В центр Минска стягивают спецтехнику перед началом протестного марша

Московский Комсомолец03:02
РБК

В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

РБК03:34
Lenta.ru

В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков

Lenta.ru02:58
Коммерсантъ

В центр Минска стягивают колонны спецтехники и автозаков

Коммерсантъ02:50
ТАСС

В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков

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