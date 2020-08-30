В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Колонна выдвинулась рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье, сообщает ТАСС.