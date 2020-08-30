В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа
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В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа. Колонна выдвинулась рано утром в воскресенье с базы в минском микрорайоне Уручье, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков
Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию. 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы.
ТАСС02:16
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